Corriere Torino: “Con Juric la rinascita di Rodriguez”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Se c’è un giocatore che più di tutti incarna il significato della stagione del Torino che sta per concludersi - scrive il Corriere Torino - quello è Ricardo Rodriguez": dopo essere stato trascurato nelle stagioni precedenti, non molto positive per i granata, con l'arrivo di Ivan Juric il difensore svizzero è riuscito a rilanciarsi, dando prova delle sue capacità e qualità. "Rodriguez si è rilanciato, dimostrandosi un maestro del ruolo: sempre ben posizionato, bravo nelle letture e deciso negli interventi, il ventinovenne di Zurigo si è dimostrato un punto di riferimento nel contesto di una delle squadre più giovani del campionato. Con 2511 minuti in campo è ad oggi il quarto giocatore di movimento più utilizzato dopo Bremer, Lukic e Singo".