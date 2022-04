Corriere Torino: “Con lo Spezia tocca a Berisha. Ma Juric non dimentica Vanja”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il ballottaggio tra i pali che coinvolge Etrit Berisha e Vanja Milinkovic-Savic sembra essersi definitivamente risolto in favore del portiere albanese. Juric ha infatti sottolineato ieri, nella conferenza stampa di presentazione di Torino-Spezia, di voler continuare a puntare su di lui. "E' in forma e sta facendo bene. Ora gioca lui". Dall'altra parte però Juric ammette di non aver scartato definitivamente Vanja ("Non mi dimentico di lui"). Alla luce di queste parole, Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, ha commentato così la situazione portiere, proiettandosi anche alla prossima stagione: "Berisha fin qui ha dato buone garanzie e si è esibito in interventi importanti, portando a casa la rete inviolata in tre delle sei partite giocate fino ad oggi. Inoltre, ha registrato una percentuale di parate dell’85% sui tiri ricevuti, record per un portiere con più di una presenza nella Serie A di quest’anno. Se si confermasse su questi livelli nel finale di campionato, aumenterebbero le sue possibilità di essere il titolare anche nella prossima stagione. Alle sue spalle, c’è un Milinkovic-Savic che vuole sfruttare la prima opportunità per ribaltare di nuovo le gerarchie. Le sue prestazioni di quest’anno lo avevano portato a ritagliarsi un posto nella Serbia che giocherà il Mondiale in Qatar. Per restare nel giro della nazionale, avrà l’esigenza di giocare con continuità: tutte valutazioni che si faranno in estate".