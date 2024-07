Corriere Torino: “Difesa in costruzione, Vanoli opta per Vojvoda-Coco-Masina”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi analizza la rosa del Toro facendo un approfondimento soprattutto sul reparto difensivo. Questo pomeriggio i granata scenderanno in campo alle ore 16 in amichevole contro la Cremonese e Vanoli, in attesa di nuovi innesti difensivi dal mercato, proverà di nuovo la linea arretrata a tre composta da Vojvoda, Coco e Masina. Nel corso di questa estate il Torino ha infatti perso tanti uomini della difesa dell'ultima stagione: Lovato non è stato riscattato ed è tornato a Salerno, Djidji e Rodriguez hanno salutato dopo che sono scaduti i relativi contratti e infine è arrivata anche la cessione di Buongiorno al Napoli. Ora quindi Vagnati dovrà trovare nuovi giocatori per rinforzare la difesa dopo che è già arrivato Coco dal Las Palmas per 7 milioni più bonus.