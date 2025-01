Corriere Torino: “È Karamoh la chiave di un Toro finalmente più spavaldo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Un primo dribbling su Yildiz, un secondo su Savona e un tocco con il piatto destro per anticipare Douglas Luiz. C’è anche lo zampino di Yann Karamoh nel gran gol di Nikola Vlasic, l’altra sera all’Olimpico-Grande Torino - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - È stato proprio il francese a servire il pallone poi insaccato dal croato con un mancino di controbalzo". E in conclusione: "E proprio il gol sarà ora l’obiettivo del francese, che nel derby ha intanto trovato il primo assist stagionale. Karamoh è cresciuto nelle ultime settimane, ma è risultato ancora poco lucido al momento di concretizzare. Emblematica, in tal senso, la gara contro il Parma: saltati difensore e portiere con una gran giocata, l’attaccante ha preferito cercare l’assist anziché calciare a porta ormai sguarnita".