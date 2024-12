Corriere Torino: “Fattore Milinkovic”

L’edizione odierna del Corriere Torino dedica un approfondimento a Milinkovic Savic, forte della prestazione messa in campo contro lil Bologna con il rigore parato a Castro: “Milinkovic-Savic si è preso la scena anche contro il Bologna, parando un rigore a Castro in avvio di gara e permettendo ai suoi compagni di non trovarsi subito ad inseguire. La prestazione del gigante serbo non è stata sufficiente per evitare la sconfitta, ma ha confermato l'ottimo stato di forma del portiere e l'abilità dagli undici metri”.