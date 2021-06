Corriere Torino, Fuser: “Penso che non vogliano far tornare in alto il Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Diego Fuser, ha smesso con il calcio e ha iniziato il footgolf. Intervistato dal Corriere di Torino ha parlato anche del Toro: "A Torino si è sempre detto che, a parte il Grande Torino, che ha fatto la storia…, in città ci doveva essere solo una grande squadra. Nessuno mi toglierà dalla testa che ci sia un disegno per cui il Toro non possa tornare in alto". Le parole dell'ex calciatore danno la fiducia che serve alla squadra e promuovo l'arrivo di Juric sulla panchina granata: "Non seguo molto da vicino quel che succede, ma hanno preso Juric che è un buon allenatore. Spero vada bene. Peri tifosi, per l’amore che hanno per quella maglia, per poterli vedere di nuovo gioire: il Toro merita il meglio".