Corriere Torino: “I baby granata sono costruiti per vincere”

Il Torino Primavera di Tufano si è messo in mostra nel Memorial Mamma e Papà Cairo. L'obiettivo sembra essere la vittoria per questa nuova stagione. "Il successo al «Mamma e Papà Cairo», il secondo consecutivo dopo quello dell’agosto 2023, è solo il primo passo di una stagione che il Torino Primavera può disputare ad alti livelli. Per i granata il campionato si aprirà sabato con la sfida casalinga contro la Sampdoria. Il Toro riparte dalla guida esperta di Felice Tufano, che eredita un gruppo già ricco di talento a cui il mercato sta aggiungendo nuovi profili molto interessanti. Tra i pali spicca l’acquisto di Francesco Plaia, prelevato in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia. Classe 2006, nella passata stagione è stato il titolare dell’Italia Under 18 ed è considerato tra i portieri più promettenti delle giovanili azzurre. Un assaggio del suo talento si è già visto nel derby contro la Juventus, con un intervento a blindare il 2-0 su conclusione particolarmente ravvicinata".