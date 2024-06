Corriere Torino: “Il futuro granata: i giovani Primavera verso il ritiro

"In attesa dell'allenatore, in casa Torino sono in corso i primi ragionamenti sulla rosa che verrà - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Si riparte ovviamente dai calciatori sotto contratto, tutti, nessuno escluso. Allo stesso modo, giovani che sono stati ritenuti non abbastanza maturi per entrare nelle rotazioni della prima squadra possono avere una chance". Cinque i giocatori uscenti dalla Primavera che mirano a mettersi in mostra in ritiro con la Prima squadra: Dellavalle, Silva, Savva, Bianay Balcot e Ciammaglichella. Conclude il quotidiano: "Prematuro stabilire quali possono essere le loro prospettive, ma è probabile che tutti loro faranno parte del gruppo che inizierà la stagione, in attesa di capire le indicazioni del nuovo tecnico".