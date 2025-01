Corriere Torino: “Il rinnovo di Ricci”

L’edizione odierna del Corriere pone il focus sul rinnovo di Samuele Ricci, arrivato nella giornata di ieri, giovedì 2 gennaio. Il centrocampista granata, fresco di gol e fascia da capitano nell’ultima sfida contro l’Uudinese, ha firmato fino al 2028: “A ventitré anni Ricci è una colonna portante del Toro di Vanoli, che ne ha fatto un intoccabile. Il centrocampista ha già cambiato quattro ruoli in stagione ed è l'unico giocatore cui il tecnico non ha mai rinunciato nell'undici titolare in campionato. Regista davanti alla difesa, interno di un centrocampo a due, mezzala destra e sinistra: Ricci ha variato molto e non ha mai deluso”.