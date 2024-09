Corriere Torino: “Il Toro al Bentegodi per tornare a vincere”

Nell'edizione odierna del Corriere viene riportata la conferenza stampa di Vanoli alla vigilia di Verona-Torino. Oggi, 20 settembre, la squadra granata affronterà allo Stadio Bentegodi il Verona di Zanetti in una partita che rappresenta un’importante occasione per riprendere il percorso di crescita interrotto contro il Lecce. Vanoli ha commentato: "Non mi ero illuso dopo le belle partite contro Milan e Atalanta, non mi abbatto dopo quello che si è visto domenica scorsa. C'è un nuovo processo iniziato da poco. La metodologia e lo stile di gioco sono cambiati rispetto a quello che la squadra aveva fatto negli ultimi tre anni. Normale, quindi, che ci voglia tempo: alti e bassi sono prevedibili. Dall'altro lato, so di essere l'allenatore di Torino, e che i risultati servono in fretta. Lavoro per cercare di far combaciare le due esigenze». In merito alla formazione, Vanoli recupera Coco, che sarà convocato dopo il sovraccarico accusato contro il Lecce, ma non è certo che possa partire titolare, out invece Vojvoda e ancora fuori Vlasic, su cui Vanoli si è espresso così: “Non deve avere ricadute. Voglio completare bene il suo percorso di recupero”.