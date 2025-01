Corriere Torino: “Il Toro al lavoro, con la carica del presidente”

Come contro la Juventus, il Torino ha ricevuto la visita del presidente Urbano Cairo. Il numero uno granata carica la squadra in vista di Firenze. "È diventata una consuetudine nelle ultime settimane, così ieri il presidente del Toro, Urbano Cairo, si è presentato ancora una volta al Filadelfia per stare alcune ore con la squadra e far sentire la sua vicinanza al gruppo di Paolo Vanoli. I granata, reduci da tre risultati utili consecutivi e soprattutto da prestazioni convincenti, domani cercheranno continuità in casa della Fiorentina. E così il presidente Cairo ha voluto assistere all’allenamento del Toro, caricando i giocatori all’antivigilia della sfida".