Corriere Torino: “Il Toro aspetta i suoi campioni”

Si avvicina sempre die più la data del ritrovo al Filadelfia per i giocatori del Torino. Ultima settima di vacanza dunque per i granata, che a breve si incontreranno con il nuovo allenatore Paolo Vanoli. "La data cerchiata sul calendario è lunedì 8 luglio: sarà il giorno in cui partirà la pre-season del Torino per il 2024- 2025, con il raduno allo stadio Filadelfia e il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore, Paolo Vanoli. Il programma prevede lavoro in città fino al 17, quando si partirà per il ritiro di Pinzolo, che durerà fino al 27 luglio e dovrebbe prevedere tre amichevoli. Dunque, ultima settimana di vacanza per i calciatori del Torino non impegnati con le nazionali, che hanno potuto godere di un mese e mezzo di ferie considerando che la stagione precedente è terminata il 26 maggio".