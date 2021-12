Corriere Torino: “Il Toro aspetta Mihajlovic per una sfida piena di ex”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La sfida tra Torino e Bologna dell'ora di pranzo di domenica sarà piena di ex di spessore. Tra le fila dei rossoblù ci sono infatti De Silvestri, Soriano e Bonifazi. "De Silvestri ha vestito la maglia granata per quattro anni, 128 presenze e 13 gol in tutte le competizioni, per Soriano l'esperienza invece è durata solo 6 mesi, mentre Bonifazi ha giocato con il Toro prima di passare proprio al Bologna". Tra le fila granata c'è anche Verdi, che però non sarà della partita. L'ex più importante non può che essere però Sinisa Mihajlovic, come riporta il Corriere di Torino nell'edizione odierna: "Pensando a Mihajlovic tornano sempre alla mente le 57 panchine al Toro dal 2016 al 2018, un periodo breve ma intenso che all’inizio illuse tutti, per concludersi bruscamente. Cinque anni fa di questi tempi il tecnico serbo era il leader di un Toro che divertiva: nei primi mesi di Miha, i granata inanellarono un filotto da 20 punti in 9 partite nel cuore del girone di andata della Serie A 2016/2017, tra cui cinque gare interne di fila con almeno due gol segnati (un filotto mai più eguagliato). «Sinisa è il tecnico perfetto per il Toro», era il pensiero dominante nell’opinione pubblica prima che alla lunga venissero fuori i problemi".