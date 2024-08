Corriere Torino: “Il Toro e il Milan aprono il memorial «Mamma e papà Cairo»”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del Corriere scrive del memorial dedicato ai genitori di Urbano Cairo, riportando le prole del presidente: "Quanto sarebbe felice mia madre insegnante di sentire i ragazzi parlare dello studio. Per mio papà non è mai esistito l'aggettivo 'impossibile'. Si chiedeva: cosa devo fare per riuscirci?". "Il Toro campione e il Milan aprono il memoriale 'Mamma e papà Cairo'. Alle 18:30 a Quattordio, alle 21 ad Alessandria il torneo riservato ai Primavera".