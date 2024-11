Corriere Torino: “Il Toro ritrova l’artiglieria, Adams e Sanabria contro il Monza”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina analizza i recuperi del Toro dal punto di vista dell'infermeria in vista della sfida contro il Monza di domenica. I granata possono contare sull'attacco titolare ritrovato (ovviamente dovendo rinunciare sempre a capitan Zapata) perché nella partita contro i brianzoli torneranno in avanti sia Adams che Sanabria. Il tecnico Paolo Vanoli ha bisogno di ritrovare i gol dai loro attaccanti e potrà anche contare su un ritrovato Samuele Ricci che è guarito dall'infortunio subito nel derby contro la Juventus prima della sosta per le Nazionali. Nel frattempo sta proseguendo la riabilitazione a Londra anche Perr Schuurs, ormai fermo da più di un anno intero.