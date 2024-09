Corriere Torino: “Ilic e Ricci, armi granata”

L'inizio di stagione di Samuele Ricci e Ivan Ilic è stato molto positivo. Il centrocampista italiano si sta trovando a suo agio in mezzo al campo, il serbo più a suo agio. Samuele Ricci e Ivan Ilic: "Il Torino contro il Lecce farà affidamento sui suoi due uomini più in forma per scardinare la difesa degli uomini di Luca Gotti. Entrambi avevano finito la stagione con il rammarico di non aver espresso tutte le loro potenzialità, entrambi sembrano davvero rilanciati dalla cura Vanoli. E si è visto anche in questa finestra di impegni delle Nazionali. Ricci si è affermato come titolare dell’Italia, ergendosi come grande protagonista nelle due sfide vittoriose contro Francia e Israele. Ilic si è confermato pedina chiave della Serbia, giocando 85’ contro la Spagna campione d’Europa (fermata sullo 0-0 dai balcanici) e 90’ contro la Danimarca (nel match perso per 2-0)."