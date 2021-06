Corriere Torino: “Juric aspetta i rinforzi, mercato bloccato”

Le pagine dei principali quotidiani italiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

A 10 giorni dal ritiro Ivan Juric sta stilando insieme alla società la lista dei convocati. Come riporta il Corriere di Torino, sicuramente saranno assenti i Nazionali ed Edera, mentre l'allenatore croato aspetta i rinforzi: "Per quanto riguarda il mercato, possibile ma non sicuro che per il giorno del raduno possano esserci dei volti nuovi. In entrata la società impegnata su diversi fronti, soprattutto quelli relativi ad un portiere ed un trequartista: Berisha e Messias sono i primi obiettivi, ma vengono valutate delle alternative e in generale tutto il mercato della Serie A attualmente è bloccato dalla carenza di contante".