Corriere Torino: “Juric deve affrontare la prima mini crisi della sua gestione”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi parla del derby della Mole, in programma venerdì 18 alle ore 20:45 come l'occasione di rilanciarsi per il Toro. La partita contro la Juventus viene definita come un "antibiotico" per la formazione di Juric. I granata stanno affrontando il primo momento difficile della stagione e sono in una piccola crisi di risultati e gioco con un solo punto raccolto nelle ultime 3 partite. Si legge che alcune critiche è giusto muoverle anche verso il tecnico del Toro. Juric sta mostrando scarsa "fantasia" tattica a gara in corso. Le assenze di Praet e quelle di Mandragora e Lukic contro il Venezia non hanno certamente aiutato ma forse si poteva azzardare l'esordio di Ricci.