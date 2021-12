Corriere Torino: “Juric si rivela la scelta azzeccata di Cairo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina l'edizione torinese del Corriere della Sera fa il punto della situazione sul Toro al termine dell'anno. Il saldo è positivo grazie alla svolta targata Ivan Juric che ha condotto il Torino all'undicesimo posto della classifica con 25 punti dopo 19 giornate. La crescita della squadra è la novità più importante portata da Juric perché la formazione granata doveva risollevarsi dopo le ultime due terrificanti stagioni. Come analizzato dal Corriere, il Toro ha fatto meglio nei giorni d'andata solo in 3 occasioni da quando è tornato in Serie A. Nella stagione 2016/17 (29 punti), in quella 2018/19 e nel 2019/2020 (27 punti) e infine nel 2013/14 (26 punti). In questi campionati sopracitati il Toro aveva sempre l'ambizione di insidiare la zona Europa. La crescita rispetto ai soli 14 punti dello scorso anno dopo 19 partite, fa capire che Juric sia la scelta azzeccata di Urbano Cairo e ora che il tecnico e la società sono sempre più in sintonia se ci sarà l'occasione giusta nel mercato di gennaio bisognerà approfittarne.