Corriere Torino: “La cinquina del Toro”

Il Torino Primavera vola sulle ali dell'entusiasmo nella prima gara del Memorial Mamma e Papà Cairo. I ragazzi di Tufano vincono largamente contro il Milan per 5-1, a prendersi la scena è Njie. "Vola sulle ali di Ebi Njie la Primavera granata. Ci pensano tre perle dell’attaccante svedese a trascinare il Toro in finale al memorial «Mamma e papà Cairo», giunto quest’anno alla decima edizione. È proprio Njie a mettere la firma sul successo granata con una tripletta d’autore– in una manciata di minuti sul finale del primo tempo – per stendere ilMilan, 5-1 il risultato finale. Tre gol nel primo tempo, tutti diversi tra loro ma soprattutto di grandissima qualità".