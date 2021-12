Corriere Torino: “La qualità di Ansaldi”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Una delle zone ancora non pienamente migliorate del Torino sono le fasce: come riporta il Corriere Torino, "i laterali del Verona davano una marcia in più alla squadra; quelli che ha in dotazione al Toro non riescono a fare lo stesso. Ad esempio, i quattro esterni in rosa hanno fin qui messo insieme un gol e cinque assist: 2 di Singo, 3 di Ansaldi". Singo a destra è riconfermato e Vojvoda si è rivelato essere un'ottima soluzione, ma il ritorno a pieno di Cristian Ansaldi darebbe alla squadra una marcia in più. Per l'argentino, ora che Aina sarà assente nel mese di gennaio per la Coppa d'Africa, ci sarà l'opportunità di scendere in campo e provare a riprendere il posto che gli spetta.