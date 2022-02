Corriere Torino: “La sortita di Juric: ‘Coraggio e scelte ci fanno crescere'”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"La squadra si è allenata bene, è concentrata. Vogliamo fare una grande partita. L’abbiamo impostata con la carica giusta, evitando di andare oltre a livello di pressioni o altri fattori. I ragazzi sono consapevoli di ciò che significa un appuntamento simile" ha dichiarato ieri Juric nella conferenza stampa di presentazione al Derby della Mole che andrà in scena questa sera alle 20.45. Se davanti potrebbe tornare titolare il Gallo Belotti recuperato dopo il problema muscolare, sulla trequarti - considerata l'assenza di Praet fino a fine stagione - Juric potrebbe optare per Pobega accanto a Brekalo. "Anche Demba Seck, che arriva dalla Serie B, in due settimane ha fatto passi veramente importanti: può essere una soluzione per il futuro".