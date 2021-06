Corriere Torino: “L’Under 18 cerca il pass per le semifinali scudetto”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un focus sulla formazione Under 18 del Torino. I granata oggi alle ore 15 a Parma si giocheranno la possibilità di qualificarsi alle Final Four del campionato. La squadra allenata da Franco Semioli occupa attualmente il quarto posto, a pari punti con il Genoa terzo ma il Toro deve guardarsi alle spalle perché è rincorso da Monza, Lazio e Sassuolo tutte distanti solo due punti. I granata oggi devono riuscire a vincere in casa di un Parma penultimo per andare alle Final Four di Cesena a giocarsi le proprie carte per vincere lo Scudetto.