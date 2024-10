Corriere Torino: “Maspero promuove Vlasic: ‘Vanoli ritrova un leader che alza il tasso tecnico’”

"Dall’infortunio di Zapata al ritorno in grande stile di Vlasic, i temi caldi in casa Toro non mancano anche durante la sosta Nazionali - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - Riccardo Maspero, 62 presenze in granata tra il 2000 e il 2003 da giocatore e oggi allenatore, offre un’analisi a 360° sul momento della squadra di Vanoli, arrivata alla pausa con il morale non altissimo visti gli ultimi risultati e considerata la situazione dell’infermeria". E in conclusione:"Zapata era il principale terminale offensivo, importante sia dal punto di vista morale, perché riusciva a trascinare la squadra con il suo esempio, che da quello tecnico, per la sua capacità di finalizzare il gioco della squadra ma anche di mandare in porta i compagni tenendo impegnati i difensori avversari".