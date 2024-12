Corriere Torino: “Milinkovic-Savic è diventato il totem”

In questa stagione molto complicata il Torino ha trovato in Vanja Milinkovic-Savic un vero e proprio leader. Contro il Napoli l'estremo difensore serbo si è messo in mostra con una prestazione super, rendendosi protagonista di parate decisive come quella sul tacco improvviso di Romelu Lukaku. "Il tecnico ripartirà innanzitutto dalle certezze e tra queste c’è Vanja Milinkovic-Savic, sempre più leader e decisivo con le sue parate. Il gigante serbo si è messo in mostra anche contro il Napoli, blindando la porta in più occasioni e facendo il pieno di complimenti dagli avversari a fine gara. Il portiere si ripresenta a Genova, dove la scorsa stagione si era già esaltato con diversi interventi decisivi tra i pali".