Corriere Torino: “Milinkovic-Savic e Ola Aina: discussi e decisivi”

Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna, realizza un focus relativo a due dei calciatori più discussi nel mondo Toro, ma anche i due che hanno contribuito maggiormente alla conquista della qualificazione in Coppa Italia. Si tratta di Milinkovic-Savic e Ola Aina, sui quali il quotidiano si esprime così: " Se il Torino ha evitato uno scivolone contro la Cremonese, qualcosa che sarebbe stato decisamente nocivo a pochi giorni dall’inizio del campionato, molti meriti sono di Vanja Milinkovic- Savic e Ola Aina: non piacciono a tutti (e del resto è impossibile riuscirci), ma hanno firmato la vittoria dagli undici metri contro i grigiorossi lombardi. Il portiere serbo ha parato il primo rigore tirato dall’attaccante Ciofani: un bel tuffo alla sua destra che probabilmente è stato fondamentale per invertire l’inerzia psicologica della contesa, considerando che il Torino era arrivato alla roulette decisiva poco dopo un rigore sbagliato da Mandragora nei tempi supplementari. L’anglo- nigeriano ha poi completato l’opera spedendo nel sette il quarto e ultimo centro dal dischetto che ha sancito il passaggio del turno".