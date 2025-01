Corriere Torino: “Milinkovic-Savic insuperabile, Maripan e Coco blindano l’area”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera prone questa mattina le pagelle della sfida tra Fiorentina e Torino che si è giocata ieri e che ha visto i granata riuscire a portare a casa un punto nonostante l'inferiorità numerica per circa un'ora di gioco. Il Toro di Vanoli ha saputo fare una bella prestazione dal punto di vista difensivo ma poi soprattutto nella ripresa ha avuto anche delle importanti occasioni da gol. I voti migliori del quotidiano vengono dati a giocatori difensivi come Coco (6,5) oppure Milinkovic-Savic: il portiere serbo è il migliore nei granata con un 7 pieno. Importanti anche le prove di giocatori che hanno dato il loro contributo come Ricci, Masina, Njie e Gineitis (autore del gol dell'1-1) che prendono tutti un 6,5.