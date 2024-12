Corriere Torino: “Njie dodicesimo uomo, Vanoli gli dà spazio nelle rotazioni”

L'edizione torinese del Corriere della Sera oggi per il Toro propone un approfondimento su Alieu Njie, giovane esterno d'attacco svedese che in questa prima stagione nella prima squadra granata si sta ritagliando uno spazio sempre più importante. Il talentuoso calciatore classe 2005 aspetta ancora la sua prima occasione da titolare ma il tecnico Paolo Vanoli lo considera un elemento importante nella sua rosa e si è infatti riuscito ad imporre scalando le gerarchie del reparto avanzato del Torino. Era partito fin dall'estate, con il ritiro di Pinzolo, per fare la spola tra Primavera e prima squadra ma Njie con il passare del tempo ha saputo farsi piacere da Vanoli e ora è in pianta stabile con "i grandi". Per lo svedese si contano infatti già 11 presenze in questa prima metà di stagione impreziosite da un pesantissimo gol contro il Como che ha regalato i tre punti ai granata.