Corriere Torino: “Non soltanto Vanoli, nomi di un gruppo internazionale”

Il Corriere Torino passa in rassegna lo staff di Paolo Vanoli nell'edizione odierna mettendone in luce la multiculturalità. Si parte dal vice allenatore Lino Godinho: "Portoghese con alle spalle esperienze in Portogallo, Qatar e Italia. Parla cinque lingue e ha una grande capacità di sviluppare empatia con i calciatori". Il preparatore dei portieri è Marco Zuccher, fedelissimo di Vanoli. Poi il capo dei preparatori atletici Giampiero Ascenzi: "Romano, ha lavorato in Qatar tra l'Accademia Aspire e le nazionali giovanili". Con Vanoli anche il match analyst Enrico Perri, il nutrizionista Javier Riso Penalba. In arrivo Pau Quesada: "Si tratta di un giovane prodigio della panchina. A 26 anni già allenava l'Azira, squadra di terza divisione spagnola, arrivando secondo in campionato". Infine il team manager Alessandro Andreini.