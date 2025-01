Corriere Torino: “Ora serve il cinismo”

I granata si stanno ritrovando dopo un periodo molto complicato. La squadra di Vanoli ha tratto grande beneficio dal cambio modulo e nell'ultimo periodo sono arrivate delle buonissime prestazioni. È mancata solo la vittoria e proprio ora serve il cinismo per andare a conquistare la salvezza. "Uniti verso la salvezza. 'Dobbiamo raggiungere in fretta la tranquillità, dopodiché guarderemo avanti'. L’ordine di Paolo Vanoli arriva forte e chiaro in vista dell’anticipo di questa sera (ore 20.45) allo stadio 'Olimpico- Grande Torino' tra il suo Toro e il Cagliari. Ecco l’occasione da non perdere per ritrovare quel successo interno che manca addirittura da tre mesi, da Toro-Como 1-0 del 25 ottobre 2024. 'La voglia di raggiungere il risultato a tutti i costi non ci ha sempre aiutato – spiega Vanoli –. Abbiamo l’opportunità di ottenere punti salvezza contro una diretta concorrente. Servono pazienza e serenità. Bisogna usare di più la testa: con il Parma, ad esempio, ci è mancato solo il gol'".