Corriere Torino: “Rimpianti Toro: ora sono 12 i gol subiti nel finale di gara”

Al di là del rigore non dato per il fallo di Ranocchia su Belotti, Torino-Inter è l'ennesima partita che lascia l'amaro in bocca ai granata, ancora una volta acciuffati sul pareggio nel finale di gara. Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, parla proprio di questo problema, molto ricorrente nella stagione della banda di Juric. Si legge: "12 gol su un totale di 29 subiti nell’ultimo quarto d’ora (il 42 per cento), di cui 6 dal minuto 85 in avanti. Uno dei grandi limiti del Torino di quest’anno è la grande difficoltà nella gestione dei momenti di fine gara e con l'Inter è riemerso questo problema. La coda della partita ha fortificato la sensazione di incompiutezza di una squadra che in troppe occasioni non è riuscita a raccogliere quanto seminato".