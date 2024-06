Corriere Torino: “Rodriguez, Djidji e Gemello al passo d’addio”

Il Corriere Torino passa in rassegna nell'edizione odierna i nomi dei giocatori granata al passo d'addio. "Spiccano in particolare Ricardo Rodriguez e Koffi Djidji, reduci da un triennio in cui hanno rilanciato la propria carriera - esordisce il quotidiano - Sarà addio anche per il portiere Luca Gemello, cresciuto nel vivaio granata e aggregato alla prima squadra nelle ultime tre stagioni: quando è stato chiamato in causa non si è dimostrato pronto e il contratto in scadenza non sarà rinnovato". Infine sui giocatori in prestito per cui sarà necessario prendere una decisione in merito al futuro: "Non hanno convinto Matteo Lovato e David Okereke, pronti a tornare rispettivamente a Salerno e Cremona. Prelevati in prestito a gennaio, non saranno riscattati al contrario di Masina che - salvo sorprese - va verso la conferma".