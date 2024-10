Corriere Torino: “Sanabria, carica mundial”

L’edizione odierna del Corriere Torino dedica un approfondimento ad Antonio Sanabria, protagonista assoluto nella vittoria del Paraguay contro il Venezuela, firmando una doppietta decisiva che ha fissato il risultato sul 2-1 in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. I suoi due gol, da vero centravanti, hanno riportato alla memoria le migliori prestazioni offerte al Torino, in particolare quelle della stagione 2022-2023, quando l'attaccante paraguayano segnò 12 reti. Il suo ritrovato fiuto per il gol rappresenta un’ottima notizia per Vanoli, che deve fare i conti con l'assenza di Duván Zapata, recentemente operato al ginocchio sinistro a Lione e costretto a un lungo stop. In questo momento, Sanabria sembra essere infatti il primo candidato a prendere il posto del colombiano come riferimento offensivo granata.