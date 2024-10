Corriere Torino: “Serve personalità”

Personalità. Questa è la richiesta di Paolo Vanoli al Torino in vista del match contro l'Inter in programma alle ore 20:45 presso lo stadio San Siro di Milano. In conferenza stampa il tecnico granata ha parlato proprio della voglia di riscatto da parte della squadra dopo due sconfitte di fila, accennando al momento complicato. "Siamo reduci da due sconfitte: sapevo che un momento simile sarebbe arrivato, e altri ce ne saranno. Ma è bello analizzare le cose insieme alla squadra e cercare di capire come uscire da questo momento".