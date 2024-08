Corriere Torino: “Sì, Adams è da Toro”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

L'edizione odierna del Corriere pone un focus su Che Adams, autore di una grande prestazione contro l'Atalanta: "Lo scozzese è già dentro gli schemi granata. Feeling immediato con Vanoli e Zapata. Adams è il primo scozzese a segnare in maglia Toro da Denis Law". Infine il quotidiano parla anche della Primavera granata: "Primavera, il Torino spreca e perde in casa del Milan. Granata subito sotto, e un secondo tempo praticamente a senso unico non basta a evitare il ko"