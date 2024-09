Corriere Torino: “Si rinforza la difesa con Coco, Masina, Maripan e Walukiewicz”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza la retroguardia del Toro in vista della partita di domenica contro il Lecce che sarà la prima dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico granata Paolo Vanoli fin qui si è sempre affidato ad una difesa composta dall'adattato Vojvoda sulla destra, il leader Coco al centro e l'indispensabile Masina sulla sinistra. Il difensore marocchino è l'unico di piede mancino presente nel reparto arretrato del Torino e per questo parte sempre in vantaggio sulla concorrenza perché Vanoli preferisce affidarsi ad un giocatore con il piede corretto in questo ruolo. Dal mercato negli ultimi giorni sono arrivati anche Maripan e Walukiewicz che si apprestano a diventare due alternative affidabili e che dovranno lottare molto per scalare le gerarchie e ottenere maggior spazio.