Corriere Torino: “Sosa-Vlasic, la svolta di Vanoli che adesso pensa alle 3 punte”

"C'è anche una doppia firma croata sul ritorno alla vittoria del Toro. A Empoli è stato molto importante il contributo di Borna Sosa e Nikola Vlasic, due giocatori dalle grandi potenzialità ma che avevano faticato a incidere nelle ultime settimane - esordisce così Corriere Torino nell'edizione odierna - L’esterno mancino ha ritrovato una maglia da titolare che mancava dalla gara contro la Fiorentina, ripagando la fiducia di Vanoli con una prestazione di sostanza e qualità". E in conclusione: "Il croato ha dalla sua un’importante esperienza internazionale, ma ha avuto bisogno di qualche settimana in più per ritrovare la giusta brillantezza dal punto di vista fisico. E quando sembrava averla trovata, dopo un eurogol in nazionale, un acciacco muscolare lo ha costretto a fermarsi.".