Corriere Torino: “Torino, la carica di Zapata”

L’edizione odierna del Corriere dedica un approfondimento a Duvan Zapata, sottolineando come il colombiano, impegnato con la riabilitazione, sia rimasto accanto alla squadra: “In un momento delicato, anche Duvan Zapata ha voluto stringersi ai compagni. Il capitano granata è sempre rimasto vicino alla squadra, soprattutto dopo il brutto infortunio che lo ha costretto a terminare la stagione già a inizio ottobre. E così il colombiano non si è perso neppure la tradizionale cena di Natale, organizzata in settimana al Filadelfia con famiglie, staff e dirigenza al gran completo. Zapata si è presentato tirato a lucido, sorridente e in piedi, senza il supporto delle stampelle”.