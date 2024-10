Corriere Torino: “Torino, novembre 1934”

Nell'edizione odierna del Corriere vengono riportate le parole di Umberto Motto: nato a Torino il 22 luglio 1930, è stato giocatore e poi dirigente del Toro. “La prima volta al Filadelfia avevo quattro anni. Ricordo solo che era novembre e faceva un freddo terribile. Normale per quell'epoca che non conosceva ancora il climate change. Spesso a Torino il giorno dei Santi coincideva con la prima nevicata. Mio padre, la domenica, si alzava presto, prendeva un mattone e lo infilava nel forno. Quando era ben caldo, lo avvolgeva dentro una pezza e lo portava allo stadio. Poi lo posava sui gradoni gelidi e mi faceva mettere i piedi sopra. Ero troppo piccolo per sapere contro chi giocava il Toro. So solo che ci andavo tutte le settimane ed ero stra felice”, esordisce cosi Umberto Motto che aggiunge: “Il Filadelfia era un sogno. Anche solo a guardarlo da fuori. Aveva quell'aria da stadio inglese. L'aveva voluto un grande presidente del Toro: il conte Cinzano. Un gioiello di eleganza e sobrietà. Ma incuteva anche rispetto. Persino paura. Lo vedevo negli occhi dei giocatori avversari. Sbucavano dagli spogliatoicon la testa bassa”.