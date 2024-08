Corriere Torino: “Toro a caccia dei gol”

Il Torino oggi affronterà Il Metz, squadra che giocherà in Ligue 2 nella prossima stagione. Occasione per ritrovare confidenza con la rete, aspetto che in questa preparazione è un po' mancato. "Oggi, contro una formazione di livello inferiore rispetto all’OL di Pierre Sage, servirà una scossa sul piano offensivo per un Toro che si porta dietro le difficoltà negli ultimi venti metri della scorsa stagione. Per svoltare da questo punto di vista, la mossa di Vanoli potrebbe essere il lancio dal primo minuto di Ché Adams, andato a segno nel test del 1° agosto contro il Bourgoin-Jallieu, pensato per dare minuti nelle gambe alle seconde linee. Lo scozzese, dopo essersi divorato un gol facile di testa, ne ha realizzato uno di pregevole fattura con un preciso diagonale destro. Si gioca una maglia da titolare con Tonny Sanabria, protagonista di una preseason sin qui poco brillante".