Corriere Torino: “Toro, duello a sinistra”

L’edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattatati si è concentrata in particolare sulla situazione della corsia esterna sinistra in casa granata. Al Toro è arrivato Borna Sosa, ma contro il Milan Lazaro si è messo...

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari argomenti trattatati si è concentrata in particolare sulla situazione della corsia esterna sinistra in casa granata. Al Toro è arrivato Borna Sosa, ma contro il Milan Lazaro si è messo in luce, ora sarà duello. "Certe volte il mercato può rappresentare una motivazione in più. Chiedere a Valentino Lazaro: l’austriaco del Toro, a San Siro contro il Milan, è stato autore di una delle prestazioni migliori da quando veste la maglia granata, coronata dall’assist per il provvisorio 0-2 di Zapata. «Tino» ha iniziato nel migliore dei modi il suo terzo campionato granata: nella scorsa stagione non ha entusiasmato, anzi, è stato tra quelli che hanno deluso".