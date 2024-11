Corriere Torino: “Toro, è Sanabria l’anti Monza”

Nell'edizione odierna del quotidiano leggiamo un focus su Tonny Sanabria in vista della gara contro il Monza: "Il paraguaiano ha una buona tradizione contro i brianzoli: 3 centri in 4 partite. Oggi rientrano i sudamericani e il paraguaiano dovrà farsi trovare pronto e mettere a frutto anche in Serie A l'iniezione di fiducia vista con la maglia del Paraguay. Ma chi giocherà in attacco al fianco di Sanabria? Vanoli potrebbe riprovare la soluzione adottata nel derby di sue settimane fa, con Vlasic a giostrare attorno ad un'unica punta, ma va detto che il riscontro offerto dal campo non è stato eccezionale".