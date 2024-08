Corriere Torino: “Toro, effetto Vanoli”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari temi trattati ha scritto anche riguardo il nuovo gioco impostato da Paolo Vanoli. "Le risposte positive del test di Metz permettono a Paolo Vanoli di tornare a Torino con il giusto ottimismo in vista dell’esordio in Coppa Italia di domenica. Il tecnico ha ricevuto segnali incoraggianti e ha già pressoché individuato la squadra da schierare contro il Cosenza. I principali ballottaggi sono a centrocampo e in attacco, dove Linetty e Sanabria sono favoriti su Tameze e Adams"