Corriere Torino: “Toro, già lanciata la campagna abbonamenti”

"Il Torino guarda avanti e si muove in anticipo (rispetto alla stragrande maggioranza delle squadre di Serie A) sul fronte del marketing" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. Il club granata ha infatti già lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2024-2025. Prosegue il quotidiano: "La prima fase è iniziata a mezzogiorno di ieri: gli abbonati alla stagione 2023/24 possono confermare il loro posto o cambiarlo fino alla mezzanotte di martedì 9 luglio". Per i nuovi abbonati sono previste invece ulteriori due opzioni: "La prima scatterà il 13 giugno, con un listino prezzi scontato. La seconda fase di vendita partirà mercoledì 10 luglio e terminerà a campionato iniziato, con un listino prezzi dedicato aumentato ma che assicurerà comunque un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti".