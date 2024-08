Corriere Torino: “Toro, inizia la stagione ufficiale. E il mercato…”

“È arrivato il giorno della prima uscita ufficiale per il nuovo Torino targato Paolo Vanoli. I sedicesimi di Coppa Italia contro il Cosenza inaugureranno il nuovo corso granata e per l’occasione è attesa una buona cornice di pubblico” esordisce così il Corriere Torino nell’edizione odierna. Per la sfida di questa sera Vanoli dovrebbe riproporre l’undici titolare già visto nelle amichevoli contro Lione e Metz. In attacco, Duván Zapata guiderà la squadra con la fascia da capitano, al suo fianco, Sanabria è favorito su Adams. A centrocampo, Linetty è in vantaggio su Tameze per affiancare Ricci e Ilic. Sulle fasce giocheranno Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. In difesa, Coco sarà affiancato da Vojvoda e Masina. Il quotidiano si concentra anche sul fronte mercato del Torino, dove l’attenzione è rivolta all’acquisto di un esterno sinistro - con la situazione legata a Gosens in stallo - e di un innesto per la difesa, in attesa del pieno rientro di Schuurs: "I granata resteranno vigili in caso di occasioni da cogliere, ma ulteriori acquisti dipenderanno dalla cessione di elementi che non rivestono un ruolo centrale nei piani di Vanoli. Nel reparto avanzato potrebbe esserci spazio per un nuovo innesto con l’uscita di Pellegri. Karamoh si sta invece conquistando la conferma".