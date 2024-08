Corriere Torino: “Toro, la prova del nove”

"Paolo Vanoli ha capito perfettamente dove si trova fin dal primo giorno in cui è arrivato a Torino. Sa che, negli anni precedenti, spesso la squadra granata ha ben figurato contro le big - esordisce così il Corriere Torino nell'edizione odierna - Ma spesso a grandi partite sono seguiti degli scivoloni contro squadre meno quotate. E per questo avverte i suoi chiaramente, prima di Venezia-Torino". E in conclusione: "La partita di oggi sicuramente non sarà come le altre per il tecnico granata: «Torno su un campo dove solo tre mesi fa abbiamo festeggiato qualcosa di importante, un traguardo conquistato insieme a giocatori, società, staff e tifosi. Abbiamo scritto la storia, sì, ed è un piacere tornare a Venezia. Ma ora penso solo al Toro. E voglio capire se siamo una squadra ancora piccola o no»".