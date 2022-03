Corriere Torino: “Toro, Mandragora sempre più leader”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Con 34 punti e con 11 gare mancanti, l'obiettivo rimangono sempre i 50 punti, che alzerebbe l'importanza della prima stagione in granata di Ivan Juric: l'andamento dell'ultimo periodo sicuramente non è dei migliori, ma il punto di partenza non bisogna perderlo di vista, oltretutto se a ridosso di due stagioni in cui il Torino era a tanto così da non riuscire a salvarsi. Con il lavoro del croato, i giocatori del Torino sono cresciuti tutti, alcuni in maniera esponenziale, e in particolar modo Rolando Mandragora: "Preso nel mercato invernale del 2021, subito nel cuore della causa granata, promosso a pieni voti da Ivan Juric che per primo lo ha individuato come uomo-Toro a 360 gradi. Con il napoletano in campo, in effetti, i cali di tensione generale sono rarissimi, e anche a livello di risultati ci sono segnali parecchio indicativi", segno che il 38 granata sta diventando sempre più una figura indispensabile all'interno del gruppo.