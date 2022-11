Corriere Torino: “Toro, occhi puntati sui recuperi di Pellegri, Schuurs e Aina”

Le due settimane di vacanza concesse da Ivan Juric ai suoi giocatori sono terminate. Oggi, infatti, il Torino si ritroverà al Filadelfia per iniziare la preparazione in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio. Particolare attenzione sarà rivolta nei confronti di Pellegri, Schuurs e Aina. Così scrive Il Corriere di Torino a tal proposito: "Il Toro riparte al Filadelfia e sarà l’occasione buona anche per verificare le condizioni degli infortunati. Anzitutto quelle di Pietro Pellegri, che vuol capire se la distorsione alla caviglia sinistra causata dallo scivolone pochi secondi dopo Bologna-Torino è definitivamente alle spalle. Poi c’è Perr Schuurs, che torna a lavorare in città dopo le vacanze a Dubai con la fidanzata: si è diviso tra mare e riabilitazione dopo aver deciso insieme allo staff medico del Torino di evitare l’operazione chirurgica per superare la lussazione gleno-omerale alla spalla destra rimediata a inizio novembre contro la Sampdoria. Ed infine c'è Ola Aina, reduce da una lesione al bicipite femorale sinistro. Il nigeriano è sulla via della guarigione e potrebbe tornare a lavorare in gruppo per il ritiro in Spagna che partirà l'8 dicembre".