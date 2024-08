Corriere Torino: “Toro, operato Schuurs”

L'edizione odierna del Corriere di Torino tra i vari temi trattati nelle pagine dedicate al mondo granata ha scritto anche a riguardo dell'operazione di Schuurs. "Perr Schuurs di nuovo sotto i ferri, sperando che tutti gli ostacoli verso il ritorno in campo siano stati rimossi. Il difensore olandese è stato operato ieri in artroscopia al ginocchio sinistro per la pulizia dell’articolazione danneggiata il 21 ottobre 2023 dalla lesione del legamento crociato anteriore rimediata durante Torino-Inter. Il percorso di recupero non è andato come si sperava.."