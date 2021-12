Corriere Torino: “Il Toro si gode Pobegol”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano, il Corriere di Torino realizza un focus su Tommaso Pobega, uno dei leader di questo Torino e, inoltre, con 4 reti all'attivo, il miglior marcatore granata sinora in questo campionato. L'ex Spezia infatti, grazie alla rete con il Verona, ha staccato il trio Brekalo-Pjaca-Sanabria ed è ora molto vicino a conquistare il titolo di "cannoniere granata di inverno". Il classe '99 è l'autentica rivelazione di questa seconda parte di 2021 granata ma il problema di base è sempre lo stesso. Sarà possibile ottenerlo a titolo definitivo a luglio 2022? "Pobega, per quello che sta dimostrando e per la giovane età (è un classe 1999) varrebbe uno sforzo, ma non si può fare i conti senza l’oste Milan, ma una pista è aperta. Intanto, il Toro si gode uno dei centrocampisti più promettenti della A. «Abbiamo alcuni giocatori difficilmente sostituibili, e Pobega è uno di quelli», ha confermato Juric. Proprio per questo il tecnico granata ha risparmiato al numero 4 l’ultimo quarto d’ora del match contro il Verona: sarà ancora lui il perno della squadra domani a San Siro contro l’Inter, in una partita che per Tommaso avrà il sapore di derby".